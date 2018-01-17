СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы

Члены СНБО также поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины".

СНБО утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2018-2020 годы
СНБО
Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

"Представленный на рассмотрение СНБО проект основных показателей государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы базируется на финансовом ресурсе, определенном в государственном бюджете Украины на этот год, и показателях следующих двух лет, предусмотренных основными направлениями бюджетной политики на 2018-2020 годы", - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.

"Наш ОПК уже способен обеспечить выполнение сложных и масштабных программ", - заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, отметив, что в этом запланировано увеличение финансирования гособоронзаказа до уровня 21,3 млрд грн, что на 37% больше, чем в 2017 году.

На заседании члены СНБО также обсудили и поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины".

"Этот закон разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств-членов НАТО. После принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

"Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия роSSийской агрессии", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее СНБО предлагал направить на оборону деньги, конфискованные у окружения экс-президента Виктора Януковича.


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