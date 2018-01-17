Наибольший шанс возглавить НБУ у Якова Смолия – депутат

Новый глава НБУ будет назначен на следующей пленарной неделе и им вполне может стать Яков Смолий.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Черненко.

«Думаю, что если не на этой, то на следующей пленарной неделе будет внесена кандидатура будущего главы НБУ. Ведутся консультации. Не готов сказать, кто его возглавит, но скажу так, что наибольший шанс это сделать у исполняющего обязанности Якова Смолия», - заявил депутат.

По мнению А. Черненко, 18 января этого не произойдет, потому что в этот день должна быть внесена кандидатура, и она должна пройти комитет.

«Думаю, что это будет на следующей пленарной неделе, но я не готов точно сказать», - отметил он.

Напомним, Верховная Рада (ВР) готова уволить формального главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, как только президент Петр Порошенко подаст на рассмотрение в парламент кандидатуру ее преемника. Об этом заявил спикер ВР Андрей Парубий на брифинге после согласительного совета.