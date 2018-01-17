Количество противотанковых комплексов будет увеличено в 4 раза, - Порошенко
Финансирование гособоронзаказа превысило 21 млрд гривен.
Совет национальной безопасности и обороны под председательством президента Петра Порошенко провел заседание, на котором обсуждался государственный оборонный заказ на 2018 год.
Об этом сообщается на сайте президента.
По словам Порошенко, в этом году количество противотанковых ракетных комплексов будет увеличено в четыре раза.
"Я имел возможность непосредственно пообщаться с командующими АТО, с командирами бригад и могу сказать о тех приоритетах, которые украинские воины, украинские герои поставили передо мной, как перед президентом и верховным главнокомандующим - это должны быть новые противотанковые комплексы, причем как украинского производства - «Стугна», другие, так и иностранного", - сказал президент.
"Сегодня могу сказать, что количество противотанкового вооружения увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не должны снижать уровень боеспособности наших частей", - добавил Порошенко.
Он также напомнил, что Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin от США.
"Вторая позиция, которая приоритетно была поставлена - это средства радиоэлектронной борьбы. У нас должна быть возможность защитить украинские позиции от вражеских беспилотных летательных аппаратов и обеспечить радиоэлектронную поддержку деятельности наших войск", - подчеркнул Порошенкон.
По его словам, в гособоронзаказе втрое увеличены расходы на закупку современных средств радиоэлектронной борьбы как украинского, так и иностранного производства. Обеспечение бойцов антиснайперскимы комплексами планируют увеличить в 10 раз.
Порошенко также сообщил, что в целом основные показатели государственного оборонного заказа в этом году значительно увеличены - до 21 млрд гривен. По сравнению с 2017 годом этот показатель увеличился на 37%.
"Это и есть характеристика тех приоритетов, которые я, как президент и верховный главнокомандующий, парламент и правительство сегодня демонстрируем для увеличения обороноспособности нашего государства", - сказал президент.
Напомним, в феврале прошлого года Кабмин утвердил государственный оборонный заказ на 2017 - 2019 годы.
Ранее, 27 января 2017 года, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели оборонзаказа. Также СНБО инициировал внедрение программы производства боеприпасов и продуктов специальной химии до 2021 года. Про формировании гособоронзаказа президент поручил учесть все недостатки, которые имели место в 2016 году.
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Политика
17.01.2018 17:23