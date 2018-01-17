В 2017 году Луценко потратил на командировки более 200 тысяч гривен

В 2017 году Луценко потратил на командировки более 200 тысяч гривен

Генеральный прокурор Юрий Луценко потратил 201 тыс. гривен государственных средств в 16 командировках в 2017 году.

Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на отчет Генпрокуратуры.

В минувшем году Луценко осуществил 7 заграничных командировок - в Латвию, Азербайджан, Эстонию, Турцию, Бельгию, Испанию, Германию, Румынию.

Также 9 командировок были осуществлены по городам Украины.

Общая сумма потраченных средств в командировках составила 201,65 тыс. гривен.

Во время заграничных командировок Луценко не получал подарки от представителей других государств.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь Луценко продемонстрировал, как стремительно растет его зарплата.

Генпрокурор Луценко в ноябре заработал 165 тыс. грн.




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