В 2017 году Луценко потратил на командировки более 200 тысяч гривен
Генеральный прокурор Юрий Луценко потратил 201 тыс. гривен государственных средств в 16 командировках в 2017 году.
Об этом сообщают «Украинские Новости» со ссылкой на отчет Генпрокуратуры.
В минувшем году Луценко осуществил 7 заграничных командировок - в Латвию, Азербайджан, Эстонию, Турцию, Бельгию, Испанию, Германию, Румынию.
Также 9 командировок были осуществлены по городам Украины.
Общая сумма потраченных средств в командировках составила 201,65 тыс. гривен.
Во время заграничных командировок Луценко не получал подарки от представителей других государств.
Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь Луценко продемонстрировал, как стремительно растет его зарплата.
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Политика
17.01.2018 17:22