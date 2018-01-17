Украинские дипломаты дали показания в деле об госизмене Януковича

Адвокаты пытались внушить сомнения в достоверности письма Януковича Путину с просьбой ввести войск.

Фото: www.dyvys.in

Оболонский районн ый суд Киева заслушал высокопоставленных украинских дипломатов на 28-м заседании в деле об госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича.

В частности, как следует из текстовой онлайн-трасляции на "Censor.net”, показания давали посол Украины в Польше Андрей Дещиця (экс-глава МИД Украины), замминистра МИД Сергей Кислиця и директор департамента противодействия угрозам РФ в МИД Украины Андрей Плахотнюк.

Дипломаты подтвердили наличие у них на то время информации от различных госорганов Украины о вторжении ВС РФ в Крым, которая немедленно доводилась мировому сообществу — в частности в Совбез ООН . В результате Генассамблея ООН восприняла действия РФ как факт агрессии.

В тоже время роSSийский МИД не шел на контакт, так как считал украинскую власть нелегитимной, а первая встреча с Лавровым состоялась в Гааге. "РоSSия игнорировала все попытки (наладить отношения - ред.) как на уровне ВР, так и на уровне министерском", - сказал А.Дещица.

По мнению С.Кислицы, РоSSия отчаянно пыталась представить действия ВС РФ за чертой дислокации как такие, которые были совершены по просьбе Януковича.