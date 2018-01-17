Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину

Защита также утверждает, то экс-президенту предоставлено временное убежище в РФ.

Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину
Фото: tsn.ua

Адвокат Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитный - бывший президент Виктор Янукович - намерен вернуться в Украину.

Об этом он заявил журналистам во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича, передает "Укринформ".

"Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории РоSSийской Федерации является временной вынужденной мерой", - сказал Сердюк.

По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РоSSии "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".

Сердюк также отметил, что допросы Януковича не проводятся, потому что этого не желает украинская сторона.

"Ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос". - сказал адвокат.

Относительно допросов с помощью скайп-связи, Сердюк заявил, что после допроса Януковича в Святошинском суде "все получили указание не допустить повторного развития событий".

Напомним, бывший президент Янукович обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК). Его судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.

10 января адвокаты беглого президента не явились на заседание, объяснив это зарубежными командирвками.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Блок рекламы


Похожие новости
Украина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТОУкраина и Грузия намерены объединить усилия для вступления стран в ЕС и НАТО
Украинские дипломаты дали показания в деле об госизмене ЯнуковичаУкраинские дипломаты дали показания в деле об госизмене Януковича
Луценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег ЯнуковичаЛуценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег Януковича
Кабмин опроверг намерение повысить цену на газКабмин опроверг намерение повысить цену на газ
В сети появился документ, запрещающий учителям и медикам из «ДНР» посещать УкраинуВ сети появился документ, запрещающий учителям и медикам из «ДНР» посещать Украину
Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - МинздравВспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав
Правозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» странойПравозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» страной
Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФДания намерена увеличить расходы на оборону из-за военной активности РФ
В Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор КанадыВ Украину на этой неделе приедет генерал-губернатор Канады
Вычислили милиционера, который по заказу Януковича и Ко разворовал коллекциюВычислили милиционера, который по заказу Януковича и Ко разворовал коллекцию
Последние новости
Подгружаем последние новости