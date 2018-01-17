Адвокат: Янукович находится в РФ временно и намерен вернуться в Украину

Защита также утверждает, то экс-президенту предоставлено временное убежище в РФ.

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Адвокат Виталий Сердюк заявляет, что его подзащитный - бывший президент Виктор Янукович - намерен вернуться в Украину.

Об этом он заявил журналистам во время перерыва в Оболонском районном суде, где рассматривается дело о госизмене Януковича, передает "Укринформ".

"Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории РоSSийской Федерации является временной вынужденной мерой", - сказал Сердюк.

По его словам, Янукович имеет свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РоSSии "в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование".

Сердюк также отметил, что допросы Януковича не проводятся, потому что этого не желает украинская сторона.

"Ни один следователь по одному делу не желает провести его допрос". - сказал адвокат.

Относительно допросов с помощью скайп-связи, Сердюк заявил, что после допроса Януковича в Святошинском суде "все получили указание не допустить повторного развития событий".

Напомним, бывший президент Янукович обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК). Его судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.

10 января адвокаты беглого президента не явились на заседание, объяснив это зарубежными командирвками.