Чудо-оружие против Javelin: Боевики в ОРДЛО разработали "суперзащиту" для танков

Пока в Украине и РоSSии не утихают дебаты о наличии на вооружении ВСУ летального американского оружия, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко отдал распоряжение о подготовке к вводу в эксплуатацию и принятию на вооружение ВСУ американских ПТРК Javelin.

Об этом Муженко сообщил в Facebook, передает Час Пик.

Ранее сообщалось, что роSSийское оккупационное командование отдало приказ об установке на бронетехнику дополнительных средств защиты. Минобороны РФ озадачило НИИ касательно разработок устройств для защиты бронетехники от боеприпасов ПТРК Javelin. В РоSSии надеются, что боевики в ОРДЛО смогут самостоятельно производить и устанавливать такую защиту.

Тем временем, боевики интенсивно готовятся отражать атаки воинов ВСУ, на вооружение которых поступят ПТРК Javelin.

На оккупированном Донбассе ведут разработку «суперзащиты» для танков. «Супертанки» получают посредством наваривания на броню выстрелов для гранатометов и различных металлических предметов. Для создания «чудо-танков» по всей «ДНР» собирают сварщиков.

Об этом в Facebook cообщил донецкий журналист Алексей Чибисов, который с началом оккупации покинул «ДНР», но сохранил связь с оставшимися патриотами, которые снабжают его важной и правдивой информацией.

Инсайдер с оккупированной территории сообщает, что боевики всерьез воспринимают информацию о наличии у ВСУ летального оружия и активно готовятся к «серьезным прилетам».

Журналист Алексей Чибисов иронично комментирует «супер разработки» боевиков, обещая в скором времени раздобыть снимки «чудо-танка».

Пользователи сети с юмором отнеслись к информации журналиста, отпуская в комментариях колкие шутки в адрес боевиков.

«Посоветуйте им обклеить танки фольгой от шоколада Рошен. Это проще чем сварочные работы. Да и выручку Рошену поднимут. А отражающий эффект явно будет выше»,

«Бетон в танк по самую башню пусть заливают тогда никакой ДЖВ не поможет»,

«АААААА))))))) глянуть би на цю хрень))))», - пишут в соцсети.