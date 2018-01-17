В Великобритании появился министр по делам одиночества
По данным Британского Красного Креста, более 9 млн человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила первого в стране министра для одиноких людей. Им стала парламентский заместитель министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч (Tracey Crouch).
Об этом сообщает Evening Standard.
"Для очень многих людей одиночество - это печальная реальность современной жизни. Я хочу противостоять этому вызову для общества и принять меры для решения проблемы одиночества, которую переживают пожилые люди, опекуны и те, кто потерял близких - то есть люди, которым не с кем поговорить, не с кем поделиться своими мыслями и опытом", - заявила Тереза Мэй.
По данным Британского Красного Креста, более девяти миллионов человек в стране всегда или часто чувствуют себя одинокими. 200 тысяч пожилых людей не разговаривали с друзьями или родственником более месяца. 85% молодых людей с ограниченными возможностями чувствуют себя одинокими.
Британский премьер создала пост "министра по одиночеству" в Министерстве здравоохранения по рекомендации парламентской комиссии по вопросам борьбы с одиночеством.
Управление национальной статистики поможет разработать метод измерения одиночества. Также будет создан фонд для того, чтобы правительство и благотворительные организации могли найти инновационные пути решения этой проблемы во всех возрастных группах и сообществах.
Напомним, что накануне в Италии церковь открыла первый хостел для бездомных разведенных мужчин.
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Политика
17.01.2018 17:15