?Антикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума

Заседание будет продолжено в четверг 18 января.

Фото: Сергей Нужненко

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова не смог объявить новый конкурс на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро из-за отсутствия кворума.

После того, как внефракционный Борислав Береза покинул заседание, осталось 12 из 13 необходимых членов Комитета.

Депутат требовал закрыть вчерашнее заседание, а не продолжать его, однако при голосовании его инициатива не нашла поддержки.

В повестке дня также стоял вопрос об объявлении конкурса на должность члена комиссии по внешней оценке деятельности Национального агентства по розыску и возврату коррупционных активов.

Комитет намерен продолжить заседание в 14:15 в четверг, 18 января.

Напомним, Верховная Рада с начала прошлого года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два человека, могут стать основанием для увольнения директора Бюро. Пока вопрос избрания аудитора повис в воздухе.

20 декабря 2017 года депутаты сорвали заседание антикорупционного Комитета рады из-за аудитора НАБУ. Семеро человек покинули заседание, лишив его кворума. Позже "Народный фронт" предложил своих кандидатов в аудиторы НАБУ от Рады.