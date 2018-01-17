Антикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума
Заседание будет продолжено в четверг 18 января.
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова не смог объявить новый конкурс на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро из-за отсутствия кворума.
После того, как внефракционный Борислав Береза покинул заседание, осталось 12 из 13 необходимых членов Комитета.
Депутат требовал закрыть вчерашнее заседание, а не продолжать его, однако при голосовании его инициатива не нашла поддержки.
В повестке дня также стоял вопрос об объявлении конкурса на должность члена комиссии по внешней оценке деятельности Национального агентства по розыску и возврату коррупционных активов.
Комитет намерен продолжить заседание в 14:15 в четверг, 18 января.
Напомним, Верховная Рада с начала прошлого года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два человека, могут стать основанием для увольнения директора Бюро. Пока вопрос избрания аудитора повис в воздухе.
20 декабря 2017 года депутаты сорвали заседание антикорупционного Комитета рады из-за аудитора НАБУ. Семеро человек покинули заседание, лишив его кворума. Позже "Народный фронт" предложил своих кандидатов в аудиторы НАБУ от Рады.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.01.2018 17:14