Антикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума

Заседание будет продолжено в четверг 18 января.

?Антикоррупционный комитет Рады снова не смог объявить конкурс на аудитора НАБУ из-за отсутствия кворума
Фото: Сергей Нужненко

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова не смог объявить новый конкурс на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро из-за отсутствия кворума.

После того, как внефракционный Борислав Береза покинул заседание, осталось 12 из 13 необходимых членов Комитета.

Депутат требовал закрыть вчерашнее заседание, а не продолжать его, однако при голосовании его инициатива не нашла поддержки.

В повестке дня также стоял вопрос об объявлении конкурса на должность члена комиссии по внешней оценке деятельности Национального агентства по розыску и возврату коррупционных активов.

Комитет намерен продолжить заседание в 14:15 в четверг, 18 января.

Напомним, Верховная Рада с начала прошлого года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два человека, могут стать основанием для увольнения директора Бюро. Пока вопрос избрания аудитора повис в воздухе.

20 декабря 2017 года депутаты сорвали заседание антикорупционного Комитета рады из-за аудитора НАБУ. Семеро человек покинули заседание, лишив его кворума. Позже "Народный фронт" предложил своих кандидатов в аудиторы НАБУ от Рады.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и КрымомЗачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые попросили НАБУ и САП разобраться с задолженностью по зарплатеУченые попросили НАБУ и САП разобраться с задолженностью по зарплате
В Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборыВ Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы
Штепа заявила, что снова станет мэром СлавянскаШтепа заявила, что снова станет мэром Славянска
Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривенСуд оштрафовал директора НАБУ Сытника на 1700 гривен
НАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев ДубневичейНАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей
Аваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурсаАваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурса
Двое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской областиДвое военных погибли, пятеро ранены из-за подрыва в Луганской области
Посол США прокомментировала ситуацию вокруг НАБУПосол США прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ
Комитет вновь перенес рассмотрение вопроса аудитора НАБУ - нардепКомитет вновь перенес рассмотрение вопроса аудитора НАБУ - нардеп
Дело Краснова ушло в судДело Краснова ушло в суд
Последние новости
Подгружаем последние новости