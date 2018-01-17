Луценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег Януковича

"ICU ничего не оформляла ни по выводу, ни по вводу средств. Мы изучали роль ICU".

Луценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег Януковича
Фото: newsone.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что пока не имеет доказательств причастности компании ICU к выведению денег бывшего президента Виктора Януковича из Украины.

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, передает корреспондент LB.ua.

"Одна из спекуляций звучит о том, что Луценко якобы не хочет обращать внимание на роль ICU. Это не так. ICU ничего не оформляла ни по выводу, ни по вводу средств. Мы изучали роль ICU. Еще до выхода материалов "Аль Джазиры" и "Украинской правды" следствие допросило начальников банков и членов ICU и получило необходимые показания. Также Госкомиссия по ценным бумагам провела проверку их действий. По выводам проверки говорят, что в действиях брокера нет нарушений закона. Результаты этой проверки отправлены на экспертизу. От этой экспертизы и будет зависеть, будут ли предъявлены подозрения членам ICU", - сказал Луценко.

Вопрос ICU был поднят в связи с публикацией решения Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации. В нем говорится, что сделки по покупке государственных облигаций, попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию, проводились через группу ICU.

По словам генпрокурора, заявления о том, что средства Януковича "возвращены не правильно" призваны компрометировать решение суда и вернуть окружению Януковича эти деньги.

Напомним, что ICU уверена в законности своих действий в сопровождении сделок по покупке облигаций, которые фигурируют в материалах дела.

Перед заключением договоров на брокерское обслуживание, ICU провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ. Данные компании являлись клиентами Ощадбанка, в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках, утверждают в компании, ограничивалась функцией агента.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)Соцсети рассмешил танец Луценко с собакой в роскошном доме в стиле Пшонки (ВИДЕО)
Поклонская написала письмо в ГПУ на имя ЛуценкоПоклонская написала письмо в ГПУ на имя Луценко
Луценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсоветаЛуценко заявил о задержании в Николаеве членов ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета
Вычислили милиционера, который по заказу Януковича и Ко разворовал коллекциюВычислили милиционера, который по заказу Януковича и Ко разворовал коллекцию
Луценко в среду отчитается о ходе спецконфискацииЛуценко в среду отчитается о ходе спецконфискации
ГПУ не может начать расследование по делу утечки данных о «деньгах Якуковича», опубликованных Al JazeeraГПУ не может начать расследование по делу утечки данных о «деньгах Якуковича», опубликованных Al Jazeera
Во Франции по делу роSSийского сенатора Керимова арестовали швейцарского бизнесменаВо Франции по делу роSSийского сенатора Керимова арестовали швейцарского бизнесмена
Замгенпрокурора Грузии обсудил с Луценко вопросы экстрадицииЗамгенпрокурора Грузии обсудил с Луценко вопросы экстрадиции
Украинские корабли в Крыму показали на видеоУкраинские корабли в Крыму показали на видео
Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"Луценко назвал ошибкой "дискуссию с НАБУ"
Последние новости
Подгружаем последние новости