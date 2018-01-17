Луценко: у Генпрокуратуры пока нет претензий к ICU по делу денег Януковича

"ICU ничего не оформляла ни по выводу, ни по вводу средств. Мы изучали роль ICU".

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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что пока не имеет доказательств причастности компании ICU к выведению денег бывшего президента Виктора Януковича из Украины.

Об этом он сказал на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, передает корреспондент LB.ua.

"Одна из спекуляций звучит о том, что Луценко якобы не хочет обращать внимание на роль ICU. Это не так. ICU ничего не оформляла ни по выводу, ни по вводу средств. Мы изучали роль ICU. Еще до выхода материалов "Аль Джазиры" и "Украинской правды" следствие допросило начальников банков и членов ICU и получило необходимые показания. Также Госкомиссия по ценным бумагам провела проверку их действий. По выводам проверки говорят, что в действиях брокера нет нарушений закона. Результаты этой проверки отправлены на экспертизу. От этой экспертизы и будет зависеть, будут ли предъявлены подозрения членам ICU", - сказал Луценко.

Вопрос ICU был поднят в связи с публикацией решения Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года о спецконфискации. В нем говорится, что сделки по покупке государственных облигаций, попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию, проводились через группу ICU.

По словам генпрокурора, заявления о том, что средства Януковича "возвращены не правильно" призваны компрометировать решение суда и вернуть окружению Януковича эти деньги.

Напомним, что ICU уверена в законности своих действий в сопровождении сделок по покупке облигаций, которые фигурируют в материалах дела.

Перед заключением договоров на брокерское обслуживание, ICU провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ. Данные компании являлись клиентами Ощадбанка, в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках, утверждают в компании, ограничивалась функцией агента.