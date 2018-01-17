ПРО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена
Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету, выпущенную повстанцами-хуситами в Йемене.
Об этом сообщает
«Силы Саудовской Аравии во вторник сбили баллистическую ракету, выпущенную вооруженной группой Хути по южному региону Джизан», - говорится в сообщении.
Информации о повреждениях или потерях в результате запуска ракеты пока не поступало.
В начале января Саудовская Аравия перехватила баллистическую ракету над югом страны близ границы с Йеменом.
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