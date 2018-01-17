НАБУ разоблачила схему хищения газа на ТЭЦ братьев Дубневичей

Предприятия получили 300 млн кубометров по льготной цене.

Братья Богдан и Ярослав Дубневичи Фото: mediananny.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро 16 января задержали четырех сотрудников компаний "Энергия - Новый Раздел", "Энергия - Новояворовск" и "Энергия" (конечные бенефициары - братья Дубневичи) по подозрению в хищении 300 млн куб м газа.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им, путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Они задержаны во время проведения следственных действий (обысков) в офисных и жилых помещениях указанных коммерческих предприятий, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке у "Нафтогаза" природного газа для производства тепловой энергии населению.

С целью удешевления тепла для этой категории потребителей НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных. Однако, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.

Этот газ они пустили на производство электричества, которое в дальнейшем реализовали госпредприятию "Энергорынок" - ее поставили по тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене.

В результате этих действий прибыльность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% (против 3-5% заложенных в тариф Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Таким образом, по мнению детективов бюро, ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины" в результате этой "схемы".

Расследование фактов детективы бюро начали в декабре 2016 года.