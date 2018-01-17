Суд над Манафортом перенесли с весны на осень

В США откладывается суд по делу экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его сотрудника Ричарда Гейтса.

Об этом сообщает Reuteres со ссылкой на заявление федерального судьи, передает Страна .

По словам судьи, сторонам нужно больше времени для изучения доказательств и вынесения досудебных решений, поэтому процесс не может начаться в мае и будет перенесен. Скорее всего, он начнется осенью.

Полу Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу инкриминируется, в частности, «сговор с целью отмывания денег», несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они «действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича».

Напомним, что ранее спецпрокурор Роберт Мюллер предложил начать суд над экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа — Полом Манафортом и его деловым партнером Ричардом Гейтсом 14 мая.