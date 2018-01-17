Кабмин решил создать Морскую администрацию

Морская отрасль получит центральный орган исполнительной власти.

Кабмин решил создать Морскую администрацию
Фото: Владислав Мусиенко

Правительство на заседании в среду приняло постановление о создании Морской администрации с 1 августа 2018 года, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

"Морская отрасль наконец получит центральный орган исполнительной власти, как это должны авиация, дорожники и будут иметь железнодорожники. Координация работы 13 морских портов, безопасность судоходства, международное сотрудничество должно происходить из центра, который занимается исключительно морской тематикой", - отметил он.

По словам Омеляна, деятельность Морской администрации будет направляться министром инфраструктуры. Заместителем руководителя нового ЦОИВ, на которого временно возложены обязанности руководителя на время создания органа, назначен Дмитрий Петренко.

Напомним, сейчас украинские морские порты находятся в ведении государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".


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