Аваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурса

Валентин Манько имел проблемы с законом.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против назначения Кабинетом Министров Валентина Манько на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

"Я категорически против и не смогу поддерживать", - сказал Аваков на заседании правительства в среду. Он заявил, что Манько некоторое время находился в розыске, и выразил недовольство работой конкурсной комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что данная кандидатура будет проходит спецпроверку, и в случае обнаружения фактов, которые не позволят назначить Манько на должность, Кабмин примет решение об отказе.

В таком случае нужно будет проводить новый конкурс. Комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении года имел бы право быть назначенным председателем Госслужбы ветеранов на случай форс-мажора с Манько, но другие кандидаты не набрали минимально необходимого количества баллов.

Предыдущий глава Госслужбы ветеранов Артур Деревянко уволился 21 июня 2017 года. Он занимал должность председателя службы с сентября 2014 года.