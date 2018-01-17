Аваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурса

Валентин Манько имел проблемы с законом.

Аваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурса
Фото: Владислав Мусиенко

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает против назначения Кабинетом Министров Валентина Манько на должность председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

"Я категорически против и не смогу поддерживать", - сказал Аваков на заседании правительства в среду. Он заявил, что Манько некоторое время находился в розыске, и выразил недовольство работой конкурсной комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что данная кандидатура будет проходит спецпроверку, и в случае обнаружения фактов, которые не позволят назначить Манько на должность, Кабмин примет решение об отказе.

В таком случае нужно будет проводить новый конкурс. Комиссия должна была избрать резервного кандидата, который на протяжении года имел бы право быть назначенным председателем Госслужбы ветеранов на случай форс-мажора с Манько, но другие кандидаты не набрали минимально необходимого количества баллов.

Предыдущий глава Госслужбы ветеранов Артур Деревянко уволился 21 июня 2017 года. Он занимал должность председателя службы с сентября 2014 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Громкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церквиГромкий скандал в Запорожье: священник покинул УПЦ МП из-за антиукраинской позиции церкви
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
В США представили проект закона по отмене «грин-карт»В США представили проект закона по отмене «грин-карт»
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИПорошенко обещал ФСБ не заниматься антироSSийской деятельностью - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин выступил за введение электронного голосования избирателейКабмин выступил за введение электронного голосования избирателей
Новые санкции против РФ объявят в конце января, - посол США в РоSSииНовые санкции против РФ объявят в конце января, - посол США в РоSSии
В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизниВ Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни
Саакашвили не пришел на суд против Миграционной службыСаакашвили не пришел на суд против Миграционной службы
Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих Протесты в Афинах: Полиция применила слезоточивый газ против митингующих
Против антикоррупционера Шабунина возобновили делоПротив антикоррупционера Шабунина возобновили дело
МВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам УкраиныМВФ: проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины
Бывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветерановБывший боец АТО выиграл конкурс на должность главы Госслужбы ветеранов
Одесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кориОдесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кори
В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)В Австрии тысячи людей протестуют против нового правого правительства (ФОТО)
Последние новости
Подгружаем последние новости