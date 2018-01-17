Гройсман потребовал чистить дороги от снега и пригрозил увольнением чиновникам на местах

"Техника есть, топливо есть, средства есть".

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал добиваться увольнения тех чиновников на местах, которые не справятся со снегопадом.

"Если главы администраций будут спать, я подам представление - по решению правительства - Президенту об увольнении таких чиновников. Просил бы серьезно отнестись к этому. Будем мониторить ситуацию. Важно не забывать о людях. Техника есть, топливо есть, средства есть... А потом мы сделаем соответствующие организационные выводы", - приводятся слова Гройсмана на сайте правительства.

По информации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ближайшие дни в Украине пройдут снегопады.