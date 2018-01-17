В Мьянме во время столкновений с полицией погибли 7 протестующих, 20 полицейских получили ранения

По меньшей мере, семь человек убиты, еще 33 ранены во время столкновений полиции с протестующими в штате Ракхайн на западе Мьянмы.

Об этом в среду сообщает « УНН » со ссылкой на агентство France-Presse.

По его данным, во вторник вечером полиция открыла огонь по толпе буддистов, которые пытались захватить правительственное здание. По словам представителя правоохранительных органов, протестующие не отреагировали на предупредительные выстрелы. Он также отметил, что ранения получили около 20 полицейских, которых протестующие забросали камнями, а также 13 демонстрантов.

Как отмечает газета The Straits Times, в акции протеста приняли участие несколько тысяч человек.

Как ранее сообщалось ранее, экс-президент США Билл Клинтон призвал власти Мьянмы к немедленному освобождению журналистов агентства Reuters, которые были задержаны 12 декабря в Янгоне. Как сообщило местное издание Frontier Myanmar, полиция остановила журналистов агентства поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала их. При осмотре у мужчин обнаружили два военных отчеты и карту поселения в штате Ракхайн, который сейчас охвачен конфликтом. В связи с этим они подозреваются в незаконном хранении военных документов. Максимальное наказание по этой статье составляет 14 лет лишения свободы.

Сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone) ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к штату Reuters в июле 2016 года. Его коллега Ко Кья Сое Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн, чем занимался и Ко Ва Лон.