Чиновники облсовета попали в ДТП в Запорожье

Чиновники облсовета попали в ДТП в Запорожье

В Запорожье чиновники областного совета пострадали в дорожно-транспортном происшествии на служебном автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда.

Как стало известно, в аварию попал ВАЗ-21101 коммунального учреждения "Компьютерный информационно-вычислительный центр" областного совета.

"Двигаясь в рабочее время на служебном автомобиле ВАЗ-21101, попали в дорожно-транспортное происшествие, вследствие столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем ГАЗ", – говорится в сообщении.

В результате пострадали двое мужчин, находившихся в ВАЗе. Причина аварии устанавливается.




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