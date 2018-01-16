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Чиновники облсовета попали в ДТП в Запорожье В Запорожье чиновники областного совета пострадали в дорожно-транспортном происшествии на служебном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Гоструда. Как стало известно, в аварию попал ВАЗ-21101 коммунального учреждения "Компьютерный информационно-вычислительный центр" областного совета. "Двигаясь в рабочее время на служебном автомобиле ВАЗ-21101, попали в дорожно-транспортное происшествие, вследствие столкновения с выехавшим на встречную полосу автомобилем ГАЗ", – говорится в сообщении. В результате пострадали двое мужчин, находившихся в ВАЗе. Причина аварии устанавливается.

golos.ua

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