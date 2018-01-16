В МОЗ напомнили об уголовной ответственности за фальшивые справки о прививках
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что подделка справок о прививках влечет за собой уголовную ответственность.
Во время брифинга Супрун также отметила, что подделка таких справок - это нарушение основ врачебной этики, сообщает
"Для людей, которые не являются врачами, у меня есть сообщение - статья 325 Уголовного кодекса. Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических заболеваний и борьбы с ними, если они повлекли тяжкие последствия и смерть людей, наказываются на срок от 5 до 8 лет. Не покупайте поддельные справки", - подчеркнула она.
Ранее Супрун сообщала, что Министерство здравоохранения закупило миллион доз бельгийской вакцины против кори. Вакцину доставят в Украину уже в апреле текущего года.
Напомним, в Киеве детей без прививки от кори решили не пускать на учебу. В столице зарегистрировано более восьмидесяти случаев заболевания корью.
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Политика
16.01.2018 17:47