СБУ пришла с обыском к солисту Львовской оперы, попавшему в базу "Миротворца"

Артист проходит в уголовном деле о пособничестве террористам.

Фото: facebook.com/nikolay.sanzhrevsky

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского, который 8 января был внесен в базу сайта "Миротворец", сообщает Радио Свобода.

Артист проходит в уголовном производстве по статье Уголовного кодекса о материальном, организационном или другом содействии деятельности террористической группы или террористической организации, которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее сегодня Санжаревский приходил на допрос в СБУ , откуда вместе со следователем уехал на место проведения обыска. От комментариев артист отказался.

Львовская Национальная опера 10 января заявила, что ее дирекция проводит внутреннюю проверку и "обратилась с официальным запросом в управление Службы безопасности Украины во Львовской области" из-за сообщения в СМИ о возможной причастности к сепаратизму и антиукраинской деятельности артиста Николая Санжаревского.

Сам Санжаревский, которого обвинили в поддержке и финансировании группировок "ДНР" и "ЛНР", отрицает свою причастность к сепаратистам.

Оппоненты Санжаревского обвиняют его в распространении просепаратистских сообщений в роSSийской социальной сети "ВКонтакте", но сам он заявляет, что не имеет доступа к своему профилю.