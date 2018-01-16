СБУ пришла с обыском к солисту Львовской оперы, попавшему в базу "Миротворца"
Артист проходит в уголовном деле о пособничестве террористам.
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире солиста Львовской национальной оперы и балета Николая Санжаревского, который 8 января был внесен в базу сайта "Миротворец", сообщает Радио Свобода.
Артист проходит в уголовном производстве по статье Уголовного кодекса о материальном, организационном или другом содействии деятельности террористической группы или террористической организации, которая предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сегодня Санжаревский приходил на допрос в СБУ, откуда вместе со следователем уехал на место проведения обыска. От комментариев артист отказался.
Львовская Национальная опера 10 января заявила, что ее дирекция проводит внутреннюю проверку и "обратилась с официальным запросом в управление Службы безопасности Украины во Львовской области" из-за сообщения в СМИ о возможной причастности к сепаратизму и антиукраинской деятельности артиста Николая Санжаревского.
Сам Санжаревский, которого обвинили в поддержке и финансировании группировок "ДНР" и "ЛНР", отрицает свою причастность к сепаратистам.
Оппоненты Санжаревского обвиняют его в распространении просепаратистских сообщений в роSSийской социальной сети "ВКонтакте", но сам он заявляет, что не имеет доступа к своему профилю.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.01.2018 17:46