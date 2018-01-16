Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом

Global-Hawk

В последнее время в воздушном пространстве Украины частым «гостем» стал американский беспилотник Global Hawk. После нового года полеты этого БПЛА в районе Донбасса и Крыма фиксируются почти ежедневно.

Сегодня, 16 января, «Ястреб» вновь посетил небо Украины. За его полетом могли наблюдать в режиме онлайн все желающие посредством специальных интернет-сервисов, передает Час Пик.

Тематические сообщества в соцсетях опубликовали карты с траекторией полета Global Hawk. Путь беспилотника начался от Кропивницкого на восток, а затем он исследовал линию разграничения на Донбассе. Полет проходил на высоте 52 тыс. футов (почти 16 км) со скоростью около 580 км/ч.

Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом

Отметим, что американская авиация много внимания уделяет и оккупированному Крыму. Обычно беспилотник облетает южное и западное побережье Крыма, а также приближается к Краснодарскому краю РоSSии, долетая до Сочи.

Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом

Кроме «Ястреба», за оккупантами Крыма активно наблюдает и американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. Многократное «нарезание кругов» можно заметить в районе Севастополя. Очевидно, повышенное внимание НАТОвской разведки к Крыму объясняется заступлением на боевое дежурство ЗРК С-400 «Триумф» в мысе Фиолент, чем не так давно хвастались россияне.

Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом
Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом

Отметим, что технические возможности вышеназванных самолетов-разведчиков позволяют исследовать местность на значительных расстояниях – облетая линию разграничения на Донбассе, Global Hawk «видит» всю оккупированную территорию и даже небольшую часть РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
Авиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном мореАвиация украинских ВМС и военный корабль США провели тренировки в Черном море
Небоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017 году составили 98 военныхНебоевые потери ВСУ на Донбассе в 2017 году составили 98 военных
Американские самолеты пролетели над Донбассом и оккупированным КрымомАмериканские самолеты пролетели над Донбассом и оккупированным Крымом
Мэр небольшого городка во Франции предлагает отказаться от поцелуев при встречеМэр небольшого городка во Франции предлагает отказаться от поцелуев при встрече
Представитель Украины в ООН сравнил Иерусалим с оккупированным КрымомПредставитель Украины в ООН сравнил Иерусалим с оккупированным Крымом
На административной границе с Крымом откроют блокпостыНа административной границе с Крымом откроют блокпосты
РоSSийская авиация вновь убила десятки мирных жителей в СирииРоSSийская авиация вновь убила десятки мирных жителей в Сирии
В Сирии авиация Асада скинула кассетные бомбыВ Сирии авиация Асада скинула кассетные бомбы
РоSSия заявила о задержании гражданина Украины на границе между Крымом и Херсонской областьюРоSSия заявила о задержании гражданина Украины на границе между Крымом и Херсонской областью
NYT отказалась исправлять карту с Крымом по просьбе УкраиныNYT отказалась исправлять карту с Крымом по просьбе Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости