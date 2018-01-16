Зачастили: авиация США «прочесывает» небо над Донбассом и Крымом

В последнее время в воздушном пространстве Украины частым «гостем» стал американский беспилотник Global Hawk. После нового года полеты этого БПЛА в районе Донбасса и Крыма фиксируются почти ежедневно.

Сегодня, 16 января, «Ястреб» вновь посетил небо Украины. За его полетом могли наблюдать в режиме онлайн все желающие посредством специальных интернет-сервисов, передает Час Пик.

Тематические сообщества в соцсетях опубликовали карты с траекторией полета Global Hawk. Путь беспилотника начался от Кропивницкого на восток, а затем он исследовал линию разграничения на Донбассе. Полет проходил на высоте 52 тыс. футов (почти 16 км) со скоростью около 580 км/ч.

Отметим, что американская авиация много внимания уделяет и оккупированному Крыму. Обычно беспилотник облетает южное и западное побережье Крыма, а также приближается к Краснодарскому краю РоSSии, долетая до Сочи.

Кроме «Ястреба», за оккупантами Крыма активно наблюдает и американский разведывательный самолет P-8A Poseidon. Многократное «нарезание кругов» можно заметить в районе Севастополя. Очевидно, повышенное внимание НАТОвской разведки к Крыму объясняется заступлением на боевое дежурство ЗРК С-400 «Триумф» в мысе Фиолент, чем не так давно хвастались россияне.

Отметим, что технические возможности вышеназванных самолетов-разведчиков позволяют исследовать местность на значительных расстояниях – облетая линию разграничения на Донбассе, Global Hawk «видит» всю оккупированную территорию и даже небольшую часть РоSSии.