Глава ДФС Києва засвітилась у кримінальних провадженнях по конвертації та службовому підробленні

Глава ДФС Києва засвітилась у кримінальних провадженнях по конвертації та службовому підробленніНачальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко згадується у низці кримінальних проваджень. Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.

Перша згадка Демченко судовому реєстрі була ще у грудні 2014 року – в ухвалі Печерського районного суду Києва. Головне слідче правління Генпрокуратури проводило досудове розслідування у провадженні 42014000000001623, внесеному до ЄРДР 24.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України – «Зловживання владою або службовим становищем» та «Ухиляння від сплати податків». Клопотання до суду з боку правоохоронців подавав слідчий в особливо важливих справах ГПУ Євгеній Котець (детальніше про Котця читайте матеріал Центру протидії корупції).

Слідство у рамках цього провадження встановило, що Людмила Демченко та ряд інших осіб з іншими невстановленими слідствами особами «надають послуги з прикриття фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку та укриття їх від податкового обліку та здійснення інших сумнівних фінансово-господарських операцій, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом».

В ухвалі було вказано на обшуку, в ході якого на «підлозі біля запасних дверей входу в відділення №4 ПАТ КБ «Стандарт» в двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом «BMV» виявлено грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень».

У даному провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Києві, які ніяк не реагують, достовірно знаючи про протиправну діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Екодит», ТОВ «ПРО Сервсіс», ТОВ «Еколайн-СТ», ПП «Діслав», ТОВ «ОБ»Чай-Агропродукт», ТОВ «ТРЕЙДБОР», ПП «НП»Хімич», ПП «Хімінвест», ТОВ «Д І С Л А В», ТОВ «Продмаркет ЛТД», ТОВ «Д І Т Р Е Й Д», ТОВ «П Р О Д М А Р К Е Т», ТОВ «Фінпромгруп»Діоніка» та ряду підприємств з ознаками фіктивності: ПП «НВФ»Тайлуг», ТОВ «Біотех-НОВО», ТОВ «Марікана», ТОВ «Євровекторіум», ТОВ «Новел Груп», ТОВ «Трейдфін-Грант», ТОВ «Праймконсалтинг», ТОВ «Базис-Профіт», ТОВ «Кшиштоф-Продукт», ТОВ «Авантаж-Стек», ТОВ «Аграрноіндустріальний-Союз», ТОВ «Мастер-Вектор», ТОВ «Зевс-2002», ТОВ «Оплот-Експрес», ТОВ «Геокс-Груп», ПП «Зеніт-Л», ТОВ «Локальні Логістичні Мережі», ТОВ «Хімторгбрук», ТОВ «Дар-Агромаш», ТОВ «Захід-Імпекс».

Приватні фірми, йдеться в судових документах, умисно подавали до податкової служби неправдиві відомості щодо ПДВ, а фіскали «шляхом пособництва» цьому сприяли. Це спричинило збитки державним інтересам на суму понад 11 млн грн та ненадходження до бюджету 3,5 млн грн. Останній рух по цій справі був у червні 2015 року.

Ще одне провадження №42015050290000058 від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує ухвала Краматорського міського суду, якою прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко.

У рамках цього другого провадження встановлено ряд службових осіб ГУ ДФС Києві, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації, у тому числі замначальника управління власної безпеки ГУ ДФС у Києві, начальник ГУДФС у Києві, перший замначальника ГУ ДФС у Києві, начальник Київської міської митниці ДФС України, начальник 2 оперативного управління ГУВБ ДФС, перший замначальника Головного слідчого управління фінрозслідувань. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично знаходилася в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі.

Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – «Службове підроблення», де покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останній рух по підроблених довідках був, згідно з інформацією з судового реєстру, в листопаді 2015 року. Прокурор Станіслав Опря за цей час встиг перевестися в Київську міську прокуратуру №6 і в листопаді 2017 звільнитися, про що свідчить його декларація.

Як уже повідомляли «Наші гроші», низка посадовців ДФС проходили по справі про розкрадання понад 3 млрд грн в системі податкової в 2012-2013 роках злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ.

Демченко в матеріалах справи не зафіксована взагалі, хоча в той час працювала заступницею начальника ДПІ у Печерському районі Києва, а у грудні 2012 року стала виконувати обов’язки начальника ДПІ у Печерському районі Києва. А в червні знову повернулася на посаду замначальника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Києва.

Чиновниця уникла люстрації, прикрившись постановою Окружного адмінсуду Києва, перебуваючи на посаді помічника нардепа від БПП Ніни Южаніної – екс-керівника компанії «Експрес-інформ», яка володіє ліцензією на мовлення «5 каналу» Петра Поршенка.

На посаду головної ДФСниці Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров – колишній голова комітету з питань податкової та митної політики, який тепер очолює Ніна Южаніна.

За інформацією нардепа Сергія Лещенка, Людмила Демченко входить до оточення Петра Порошенка і є настільки впливовою, що на наступний день після викривальних заяв міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що ринок фіктивного ПДВ в Києві становить 1 млрд грн на місяць, щодо міністра почалася серія атак з боку правоохоронних органів.


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