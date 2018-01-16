Глава ДФС Києва засвітилась у кримінальних провадженнях по конвертації та службовому підробленні
Начальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко згадується у низці кримінальних проваджень. Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
Перша згадка Демченко судовому реєстрі була ще у грудні 2014 року – в
Слідство у рамках цього провадження
В ухвалі було вказано на обшуку, в ході якого на «підлозі біля запасних дверей входу в відділення №4 ПАТ КБ «Стандарт» в двох поліетиленових пакетах синього кольору з написом «BMV» виявлено грошові кошти в загальній сумі 4 891 999 гривень».
У даному провадженні розслідуються факти зловживання службовим становищем службовими особами ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Києві, які ніяк не реагують, достовірно знаючи про протиправну діяльність ряду підприємств, а
Приватні фірми, йдеться в судових документах, умисно подавали до податкової служби неправдиві відомості щодо ПДВ, а фіскали «шляхом пособництва» цьому сприяли. Це спричинило збитки державним інтересам на суму понад 11 млн грн та ненадходження до бюджету 3,5 млн грн. Останній рух по цій справі був у червні 2015 року.
Ще одне провадження №42015050290000058 від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує
У рамках цього другого провадження
Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – «Службове підроблення», де покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Останній рух по підроблених довідках був, згідно з інформацією з судового реєстру, в листопаді 2015 року. Прокурор Станіслав Опря за цей час встиг перевестися в Київську міську прокуратуру №6 і в листопаді 2017 звільнитися, про що свідчить його
Як уже повідомляли «Наші гроші», низка посадовців ДФС проходили по справі про розкрадання понад 3 млрд грн в системі податкової в 2012-2013 роках злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ.
Демченко в матеріалах справи не зафіксована взагалі, хоча в той час
Чиновниця уникла люстрації, прикрившись
На посаду головної ДФСниці Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров – колишній голова комітету з питань податкової та митної політики, який тепер очолює Ніна Южаніна.
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