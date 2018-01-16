Япония призвала страны разорвать дипотношения с КНДР
"Сейчас время для всех стран обновить их приверженность выполнению соответствующих резолюций Совбеза ООН".
Япония призывает страны разорвать дипломатические отношения с КНДР и выслать северокорейских рабочих.
Об этом заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает РИА Новости.
"То, что Северная Корея вовлечена в диалог (с Южной Кореей – ред.), может быть интерпретировано как доказательство того, что санкции работают. Сейчас время для всех стран обновить их приверженность выполнению соответствующих резолюций Совбеза ООН. Это может включать прекращение дипломатических связей с Северной Кореей, точно так же как высылку северокорейских рабочих", – сказал Коно, выступая на встрече по КНДР в Ванкувере .
Он добавил, что Япония "ожидает, что другие страны предпримут шаги" по разрыву дипотношений с КНДР.
По словам Торо, 2018 год начался с движения Пхеньяна в сторону межкорейских переговоров, однако никаких позитивных движений в сторону завершения ядерной программы и программы баллистических ракет не последовало. В связи с этим политик призвал страны максимизировать давление на КНДР, чтобы политика государства изменилась в сторону денуклеаризации.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проводит министерскую встречу по Северной Корее в Ванкувере с 15 по 17 января.
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