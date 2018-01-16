Политолог: Письма Порошенко в роSSийские спецслужбы являются фейковым вбросом Банковой

За псевдоскандалом с обнародованием неких расписок Порошенко перед ФСБ стоит фейковый вброс Банковой.

Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил политолог Дмитрий Корнейчук.

За псевдоскандалом с обнародованием неких расписок Порошенко перед ФСБ стоит фейковый вброс Банковой, заявил политолог.

Эксперт добавил, что это попытка Банковой заслужить доверие общества в том, что документы против Порошенко, которые могут быть обнародованы, будут неправдивыми.

«За этим не стоят ни Америка, ни РоSSия», - подчеркнул политолог.

Д. Корнейчук пояснил, что эти фейковые документы были запущены для того, чтобы показать их явную фейковость. Для того, чтобы общество сразу поверило в их фейковость. Понятно, что этот вброс был сделан нашими с целью показать, что ФСБ будет сливать фейковые документы на Порошенко.

«Банковая пыталась это «провернуть», но эту информацию не подхватили ни роSSийские СМИ , ни западная пресса. Если бы этот вброс сделали роSSийские средства массовой информации, то сделали бы это не через грузинский канал, а через западную прессу. Понятно, что таким троллингом, провокацией, никто в РоSSии не занимался», - подытожил эксперт.

Напомним, грузинский телеканал Rustavi-2, близкий к экс-главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили, опубликовал письмо, якобы написанное Порошенко в спецслужбы РоSSии в 2007 году.

В частности, утверждается, что Порошенко якобы адресовал директору ФСБ письмо, в котором заявил, что не является врагом РоSSии.