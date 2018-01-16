Политолог: Письма Порошенко в роSSийские спецслужбы являются фейковым вбросом Банковой
За псевдоскандалом с обнародованием неких расписок Порошенко перед ФСБ стоит фейковый вброс Банковой.
Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве «ГолосUA» выразил политолог Дмитрий Корнейчук.
За псевдоскандалом с обнародованием неких расписок Порошенко перед ФСБ стоит фейковый вброс Банковой, заявил политолог.
Эксперт добавил, что это попытка Банковой заслужить доверие общества в том, что документы против Порошенко, которые могут быть обнародованы, будут неправдивыми.
«За этим не стоят ни Америка, ни РоSSия», - подчеркнул политолог.
Д. Корнейчук пояснил, что эти фейковые документы были запущены для того, чтобы показать их явную фейковость. Для того, чтобы общество сразу поверило в их фейковость. Понятно, что этот вброс был сделан нашими с целью показать, что ФСБ будет сливать фейковые документы на Порошенко.
«Банковая пыталась это «провернуть», но эту информацию не подхватили ни роSSийские СМИ, ни западная пресса. Если бы этот вброс сделали роSSийские средства массовой информации, то сделали бы это не через грузинский канал, а через западную прессу. Понятно, что таким троллингом, провокацией, никто в РоSSии не занимался», - подытожил эксперт.
Напомним, грузинский телеканал Rustavi-2, близкий к экс-главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили, опубликовал письмо, якобы написанное Порошенко в спецслужбы РоSSии в 2007 году.
В частности, утверждается, что Порошенко якобы адресовал директору ФСБ письмо, в котором заявил, что не является врагом РоSSии.
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