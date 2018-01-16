Рада закрылась без голосования по закону о Донбассе

Депутаты продолжат рассмотрение правок завтра.

Рада закрылась без голосования по закону о Донбассе
Фото: capital.ua

Пленарное заседание Верховной Рады во вторник завершилось, объявил председатель парламента Андрей Парубий.

На протяжении всего дня депутаты рассматривали поправки к законопроекту №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" во втором чтении.

С рассмотрения оставшихся правок депутаты начнут работу в среду.

Во время утреннего заседания нардепы рассмотрели 344 поправки из 673 поданных, а во время вечернего заседания - 136. Ни одна из правок не была поддержана.

Напомним, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.


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