В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни

Хартум ввел жесткие меры экономии по рекомендации МВФ.

В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни
Фото: http://ria.ru

В центре столицы Судана Хартума полиция применили слезоточивый газ и дубинки и арестовала нескольких протестующих против роста стоимости жизни.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, несколько сотен протестующих собрались на улице вблизи президентского дворца, выкрикивая слоганы против растущих цен и призывая к смене правительства.

Демонстрации и стычки протестующих с сотрудниками правоохранительных органов начались по всей стране ранее в этом месяце после того, как Хартум ввел жесткие меры экономии по рекомендации Международного валютного фонда (МВФ).

На этом фоне официальный курс суданского фунта упал до 18 фунтов за доллар США, в то время как в 2017 году составлял 6,7 фунта за доллар. На черном рынке курс достиг рекордных 34 фунтов за доллар. Наблюдается недостаток валют, отмечает Рейтер.

Кроме того, были урезаны субсидии на пшеницу, что привело к увеличению стоимости хлеба в два раза.

Экономика Судана находится в критическом состоянии с тех пор, как Южный Судан обрел независимость в 2011 году, отняв у страны три четверти добычи нефти. В октябре 2017 года США отменили санкции, действовавшие в отношении Судана в течение 20 лет, а МВФ рекомендовал Хартуму начать радикальные реформы, в том числе перейти к плавающему валютному курсу. Судан, однако, отверг такую возможность.


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