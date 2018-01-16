В Судане полиция использовала слезоточивый газ и дубинки в отношении протестующих против роста стоимости жизни

Хартум ввел жесткие меры экономии по рекомендации МВФ.

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В центре столицы Судана Хартума полиция применили слезоточивый газ и дубинки и арестовала нескольких протестующих против роста стоимости жизни.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, несколько сотен протестующих собрались на улице вблизи президентского дворца, выкрикивая слоганы против растущих цен и призывая к смене правительства.

Демонстрации и стычки протестующих с сотрудниками правоохранительных органов начались по всей стране ранее в этом месяце после того, как Хартум ввел жесткие меры экономии по рекомендации Международного валютного фонда (МВФ).

На этом фоне официальный курс суданского фунта упал до 18 фунтов за доллар США , в то время как в 2017 году составлял 6,7 фунта за доллар. На черном рынке курс достиг рекордных 34 фунтов за доллар. Наблюдается недостаток валют, отмечает Рейтер.

Кроме того, были урезаны субсидии на пшеницу, что привело к увеличению стоимости хлеба в два раза.