Судью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов Евромайдана

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за того, что он выносил решения об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По ее данным, еще в июле 2017 года вторая дисциплинарная палата Совета правосудия внесла представление на увольнение судьи. Причина - "вынесение судьей постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста" во время Революции достоинства.

Дзюба обжаловал решение дисциплинарной палаты в ВСП, но совет эту жалобу отклонил.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия принял решение освободить Дзюбу Александра Анатольевича с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, 14 декабря Высший совет правосудия освободил от должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилу Войнаренко, которая отобрала водительские удостоверения у 3 активистов "Автомайдана".