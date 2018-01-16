Судью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов Евромайдана

Судью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов Евромайдана

Высший совет правосудия уволил судью Днепровского райсуда Киева Александра Дзюбу за того, что он выносил решения об аресте активистов Евромайдана в конце 2013 - начале 2014 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

По ее данным, еще в июле 2017 года вторая дисциплинарная палата Совета правосудия внесла представление на увольнение судьи. Причина - "вынесение судьей постановлений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста" во время Революции достоинства.

Дзюба обжаловал решение дисциплинарной палаты в ВСП, но совет эту жалобу отклонил.

"Учитывая указанное, Высший совет правосудия принял решение освободить Дзюбу Александра Анатольевича с должности судьи Днепровского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Как известно, 14 декабря Высший совет правосудия освободил от должности судьи Вышгородского райсуда Киевской области Людмилу Войнаренко, которая отобрала водительские удостоверения у 3 активистов "Автомайдана".




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