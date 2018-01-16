Порошенко назвал судилищем процесс над крымчанином Балухом

"Оккупанты никогда не сломают украинский дух!"

Порошенко назвал судилищем процесс над крымчанином Балухом
Владимир Балух
Фото: facebook.com/crimeahrg

Президент Петр Порошенко прокомментировал приговор активиста Владимира Балуха в Крыму.

"Оккупанты никогда не сломают украинский дух! Судилище над Владимиром Балухом тому подтверждение. Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех незаконно заключенных на полуострове", - написал он в фейсбуке.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин пообещал наказание для тех, кто преследовал Балуха.

"Фейковых судебная система оккупационной власти бессильна против людей несгибаемой воли. Последнее слово в суде Владимира Балуха - установка свободного человека всем нам. Виновные в этом беспределе понесут наказание", - отметил он.

Напомним, подконтрольный РоSSии Раздольненский районный суд Крыма во вторник, 16 января, приговорил крымского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

В конце августа прошлого года его уже приговаривали к трем годам и семи месяцам колонии по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222 и часть 1 222.1 УК). По версии следствия, на чердаке он хранил патроны и тротиловые шашки. В начале октября Верховный суд Крыма отменил этот приговор, и дело рассматривали заново. Также активиста обвиняют в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания (статья 321 УК).

Балух как активный сторонник украинских властей и Евромайдана, вывешивал на своем доме табличку с надписью "Улица Героев Небесной сотни, 18" и украинский флаг. После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая "обнаружение" у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку.


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