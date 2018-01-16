Саакашвили не пришел на суд против Миграционной службы

Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение иска экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины ввиду неявки на заседание истца и его представителей.

Соответствующее решение объявил судья Сергей Каракашьян, передает Укринформ .

"Следующее судебное заседание состоится 30 января в 9.00", - сказал Каракашьян.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации Президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите".

Саакашвили обратился с иском в суд, в котором просит признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Напомним, марши Саакашвили утомили киевлян и вызывают раздражение, потому что палатки митингующих мешают нормальному движению транспорта и создают пробки.