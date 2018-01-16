Саакашвили не пришел на суд против Миграционной службы
Окружной административный суд Киева перенес рассмотрение иска экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины ввиду неявки на заседание истца и его представителей.
Соответствующее решение объявил судья Сергей Каракашьян, передает
"Следующее судебное заседание состоится 30 января в 9.00", - сказал Каракашьян.
Как сообщалось, 26 июля 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации Президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.
1 ноября Управление ГМС в Киевской области приняло решение "Об отказе Саакашвили в оформлении документов для решения вопроса о признании лицом, нуждающимся в дополнительной защите".
Саакашвили обратился с иском в суд, в котором просит признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМСУ по рассмотрению жалобы на решение об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
Напомним, марши Саакашвили утомили киевлян и вызывают раздражение, потому что палатки митингующих мешают нормальному движению транспорта и создают пробки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
16.01.2018 16:09