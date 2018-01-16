Порошенко подписал закон о запрете ставить общедомовые счетчики газа без согласия жильцов
Потребителям должны компенсировать установку индивидуальных счетчиков.
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым запрещается газораспределительным компаниям устанавливать общедомовые счетчики природного газа без согласия совладельцев многоквартирного дома, сообщается на сайте главы государства.
Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, во многих городах страны сложилась напряженная ситуация с установкой счетчиков газа бытовым потребителям, поскольку в законе не было указано, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые. Пользуясь правовой неопределенностью, операторы газовых сетей стали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики.
В результате жильцов фактически заставляют оплачивать объем газа, потребленного всем домом, независимо от фактического потребления природного газа конкретным потребителем.
Законом устанавливается, что газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых. Если жильцы отказались от общедомового счетчика, поставки газа должны продолжаться по тарифу, исходя из социальных норм потребления.
Закон также предусматривает возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ. Порядок такой компенсации должен установить Кабмин.
Напомним, в 2011 году Верховная Рада приняла закон о введении коммерческого учета газа (установка счетчиков газа) для всех категорий потребителей за счет госбюджета и поставщиков газа.
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