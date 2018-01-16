Порошенко подписал закон о запрете ставить общедомовые счетчики газа без согласия жильцов

Потребителям должны компенсировать установку индивидуальных счетчиков.

Фото: www.11channel.dp.ua

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым запрещается газораспределительным компаниям устанавливать общедомовые счетчики природного газа без согласия совладельцев многоквартирного дома, сообщается на сайте главы государства.

Согласно пояснительной записке к соответствующему законопроекту, во многих городах страны сложилась напряженная ситуация с установкой счетчиков газа бытовым потребителям, поскольку в законе не было указано, какие именно счетчики газа должны быть установлены - индивидуальные или общедомовые. Пользуясь правовой неопределенностью, операторы газовых сетей стали массово устанавливать в многоквартирных домах общедомовые счетчики.

В результате жильцов фактически заставляют оплачивать объем газа, потребленного всем домом, независимо от фактического потребления природного газа конкретным потребителем.

Законом устанавливается, что газораспределительные компании обязаны обеспечить установку именно индивидуальных счетчиков газа, а не общедомовых. Если жильцы отказались от общедомового счетчика, поставки газа должны продолжаться по тарифу, исходя из социальных норм потребления.

Закон также предусматривает возможность самостоятельной установки индивидуальных счетчиков газа бытовыми потребителями с последующей компенсацией расходов за счет средств, которые ими уплачиваются за природный газ. Порядок такой компенсации должен установить Кабмин.

Напомним, в 2011 году Верховная Рада приняла закон о введении коммерческого учета газа (установка счетчиков газа) для всех категорий потребителей за счет госбюджета и поставщиков газа.