Торговая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику – Мингарелли
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отмечает, что торговая блокада Донбасса, которая началась в январе 2017 года, ослабила украинскую экономику.
Как передает корреспондент
Дипломат сказал, что в ЕС считают, что существует два основных источника угроз безопасности Украины и ее соседей. «Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности», — заявил Мингарелли.
Говоря о конфликте с Россией, посол отметил, что Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям.
Первым измерением он назвал военный конфликт. «Понятно, что существует военное измерение в этом конфликте, который имеет более 10 тысяч убитых людей в течение последних трех лет, 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 1 миллиона беженцев в соседних странах. Поэтому существует военное измерение, с которым Украина должна сталкиваться в плане укрепления собственных Вооруженных сил», — заявил Мингарелли.
Вторым измерением он назвал экономический аспект. «Понятно, что с де-факто оккупацией частей Луганской и Донецкой областей украинская экономика была ослаблена, и, в частности, в промышленном производстве», — сказал посол. Также он обратил внимание на экономическую блокаду, решение о которой было принято более года назад после экспроприации 43 крупных компаний на Донбассе контролируемыми Россией боевиками. «Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики», — отметил Мингарелли.
Вместе с тем, третьим измерением он назвал кампанию по дезинформации, которая проводится Россией и «ослабляет Украину в значительной степени». «Эта кампания по дезинформации имеет огромное влияние не только на то, каким образом украинцы воспринимают свою страну, но и на имидж Украины на западе Европы. Имидж Украины на западе Европы не имеет ничего общего с реальностью в этой стране», — добавил посол. Он сказал, что это стало возможным из-за пропаганды и дезинформационной деятельности, осуществляемой на западе Европы.
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