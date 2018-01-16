Торговая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику – Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отмечает, что торговая блокада Донбасса, которая началась в январе 2017 года, ослабила украинскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН , об этом он сказал на круглом столе «Угроза безопасности Украины и других стран «Восточного партнерства». Чем можно ответить».

Дипломат сказал, что в ЕС считают, что существует два основных источника угроз безопасности Украины и ее соседей. «Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией . И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности», — заявил Мингарелли.

Говоря о конфликте с Россией , посол отметил, что Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям.

Первым измерением он назвал военный конфликт. «Понятно, что существует военное измерение в этом конфликте, который имеет более 10 тысяч убитых людей в течение последних трех лет, 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 1 миллиона беженцев в соседних странах. Поэтому существует военное измерение, с которым Украина должна сталкиваться в плане укрепления собственных Вооруженных сил», — заявил Мингарелли.

Вторым измерением он назвал экономический аспект. «Понятно, что с де-факто оккупацией частей Луганской и Донецкой областей украинская экономика была ослаблена, и, в частности, в промышленном производстве», — сказал посол. Также он обратил внимание на экономическую блокаду, решение о которой было принято более года назад после экспроприации 43 крупных компаний на Донбассе контролируемыми Россией боевиками. «Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики», — отметил Мингарелли.