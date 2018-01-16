Торговая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику – Мингарелли

hyug-mingarelli

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли отмечает, что торговая блокада Донбасса, которая началась в январе 2017 года, ослабила украинскую экономику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе «Угроза безопасности Украины и других стран «Восточного партнерства». Чем можно ответить».

Дипломат сказал, что в ЕС считают, что существует два основных источника угроз безопасности Украины и ее соседей. «Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности», — заявил Мингарелли.

Говоря о конфликте с Россией, посол отметил, что Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям.

Первым измерением он назвал военный конфликт. «Понятно, что существует военное измерение в этом конфликте, который имеет более 10 тысяч убитых людей в течение последних трех лет, 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 1 миллиона беженцев в соседних странах. Поэтому существует военное измерение, с которым Украина должна сталкиваться в плане укрепления собственных Вооруженных сил», — заявил Мингарелли.

Вторым измерением он назвал экономический аспект. «Понятно, что с де-факто оккупацией частей Луганской и Донецкой областей украинская экономика была ослаблена, и, в частности, в промышленном производстве», — сказал посол. Также он обратил внимание на экономическую блокаду, решение о которой было принято более года назад после экспроприации 43 крупных компаний на Донбассе контролируемыми Россией боевиками. «Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики», — отметил Мингарелли.

Вместе с тем, третьим измерением он назвал кампанию по дезинформации, которая проводится Россией и «ослабляет Украину в значительной степени». «Эта кампания по дезинформации имеет огромное влияние не только на то, каким образом украинцы воспринимают свою страну, но и на имидж Украины на западе Европы. Имидж Украины на западе Европы не имеет ничего общего с реальностью в этой стране», — добавил посол. Он сказал, что это стало возможным из-за пропаганды и дезинформационной деятельности, осуществляемой на западе Европы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
Мингарелли: В Украине должен быть срочно создан Антикоррупционный судМингарелли: В Украине должен быть срочно создан Антикоррупционный суд
Мингарелли напомнил о вероятности потери Украиной безвизаМингарелли напомнил о вероятности потери Украиной безвиза
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Польские пограничники обвиняют украинскую сторону в «рождественских» очередяхПольские пограничники обвиняют украинскую сторону в «рождественских» очередях
В Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию FemenВ Ватикане задержали украинскую журналистку, которая снимала акцию Femen
Швейцария выделила более $ 500 тыс. на подготовку Донбасса к зимеШвейцария выделила более $ 500 тыс. на подготовку Донбасса к зиме
РоSSия и Беларусь включили украинскую журналистку Скорик в "черный список"РоSSия и Беларусь включили украинскую журналистку Скорик в "черный список"
Решение о предоставлении Украине 600 миллионов евро от ЕС примут до конца года - МингареллиРешение о предоставлении Украине 600 миллионов евро от ЕС примут до конца года - Мингарелли
В ООН раскритиковали закон о реинтеграции ДонбассаВ ООН раскритиковали закон о реинтеграции Донбасса
На Днепропетровщине гражданину РФ за проукраинскую позицию сожгли автоНа Днепропетровщине гражданину РФ за проукраинскую позицию сожгли авто
Последние новости
Подгружаем последние новости