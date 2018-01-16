Посол США: Украина получит джавелины бесплатно

"Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос".

Посол США: Украина получит джавелины бесплатно
Фото: wikimedia.org

Посол США Мари Йованович сообщила, что американское правительство предоставит Украине оружие, в том числе противотанковые комплексы "Джавелин", бесплатно.

"Действительно в прошлом году Администрация [президента США] приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура - для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации", - сказала она в интервью "РБК-Украина".

Йованович не смогла уточнить, соответствует ли действительности информация, что Украина не сможет использовать это летальное вооружение в зоне АТО.

"Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно об оборонительном вооружении", - добавила она.

На вопрос, будут ли это поставки от правительства США или Украина будет заключать контракты с отдельными производителями вооружения, Йованович ответила так: "Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи - это совсем другой вопрос".

На уточняющий вопрос, получит ли Украина это летальное вооружение абсолютно бесплатно, она ответила: "Да".

Напомним, в конце ноября американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве сообщило, что президент США Дональд Трамп может представить программу военной помощи Украине на сумму 40-50 млн долларов, но не хочет помогать бесплатно.


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