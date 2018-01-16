Полиграфкомбинат "Украина" запустил новую линию по печати биометрических загранпаспортов

Производительность новой системы - 500 паспортов в час или около 3,96 млн в год.

?Полиграфкомбинат "Украина" запустил новую линию по печати биометрических загранпаспортов
Фото: Макс Требухов

Полиграфический комбинат "Украина" запустил новую линию по печати биометрических паспортов для выезда за границу.

В запуске линии принял участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В частности, было запущено оборудование BookMaster One по лазерной и электронной персонализации документов формата ID-1. Отмечается, что внедрение новой линии решит проблему с наличием бланков паспортов.

Согласно сообщению Минэкономразвития и торговли, производительность новой системы составляет 500 паспортов в час или около 3,96 млн паспортов в год.

Во время запуска линии Кубив отметил, что полиграфкомбинат "Украина" увеличит мощности производства биометрических паспортов и ID-карт с 10 тыс. в сутки до 21 тыс. В частности, по данным полиграфкомбината, очередь на изготовление загранпаспорта, которая существует на данный момент, будет ликвидирована в течение 70 дней после запуска нового оборудования.

Стоимость этого оборудования составляет 1,7 млн евро.

Напомним, Кабинет Министров разрешил полиграфкомбинату "Украина" уменьшить отчисление прибыли в госбюджет с 75% до 40% для направления средств на модернизацию.


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