Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав
Вспышка кори пришла в Украину из Румынии.
Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга, передает
"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации", - заявила Супрун.
Супрун добавила, что в Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа - это дети.
По словам Супрун, 86% заболевших не были привиты от кори в соответствии с календарем.
"Единственным действующим средством против кори является вакцинация", - сообщила Супрун.
Супрун заявила, что в 2017 году в Украине 6 человек погибли от осложнений кори, из 6 погибших 4 - это дети.
Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на 15 января, в Запорожской области врачи насчитали 246 человек, у которых зафиксировано заболевание корью.
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