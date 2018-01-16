Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав

Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав

Вспышка кори пришла в Украину из Румынии.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга, передает 112.ua.

"Корь пришла к нам из Румынии, где также есть проблема с уровнем вакцинации", - заявила Супрун.

Супрун добавила, что в Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа - это дети.

По словам Супрун, 86% заболевших не были привиты от кори в соответствии с календарем.

"Единственным действующим средством против кори является вакцинация", - сообщила Супрун.

Супрун заявила, что в 2017 году в Украине 6 человек погибли от осложнений кори, из 6 погибших 4 - это дети.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на 15 января, в Запорожской области врачи насчитали 246 человек, у которых зафиксировано заболевание корью.




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