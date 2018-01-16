Украина присоединилась к программе глобального контроля за контейнерными перевозками

ГФС и ГПСУ получат доступ к международным базам данных.

Фото: facebook.com/Myroslav.Prodan/

Украина присоединилась к Программе глобального контроля за международными контейнерными перевозками ООН и Всемирной таможенной организации, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан в фейсбуке.

"Сегодня вместе с директором Департамента анализа и общественных связей Управления по наркотикам и преступности ООН Жан-Люком Лемайо и председателем Госпогранслужбы Петром Цигикалом подписали соответствующий меморандум", - отметил он.

ГФС и ГПСУ получат доступ к международным базам данных, с помощью которых смогут отслеживать нелегальные потоки наркотиков, оружия, фальсификата.

"Еще до того, как контейнер достанется Украине, мы уже будем знать о возможности его использования для нелегальных перевозок", - написал Продан.

Готовясь к присоединению к программе, Украина в прошлом году создала две группы - в Одесском морском торговом порту и в аэропорту "Борисполь". Зарубежные партнеры провели учения этих групп.

"И уже сегодня они смогут в полном объеме анализировать данные по международной системы контроля за перемещением контейнеров. То есть, мы уже сейчас сможем в полном объеме оценивать риски тех грузов, которые поступают в Украину или перемещаются через наше государство транзитом", - отметил руководитель ГФС.

В перспективе планируется создать такие оперативные группы и в пунктах пропуска на западной границе.

Продан обосновал присоединение к программе тем, что поток грузов в Украине за последнее время значительно увеличился. В прошлом году в страну поступило на 700 тыс. контейнеров больше, чем в 2016-м, были оформлены почти 5 млн контейнеров. Также увеличился и транзит.