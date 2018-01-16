Правозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» страной

Международная правозащитная организация Freedom House в своем отчете Свобода в мире 2018 отнесла Украину к категории частично свободных стран.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По данным отчета, Украина получила три из семи баллов в рейтинге свободы (самый худший показатель – 7 баллов).

Отмечается, что Украина продолжает восстанавливаться после разлада, вызванного бегством экс-президента Виктора Януковича в 2014 году, а также кризиса, связанного с оккупацией Крыма РФ и поддержкой ею сепаратистов на Донбассе.

Неспособность власти бороться с коррупцией на высших уровнях уменьшила популярность правительства и повлияла на определенные усилия по проведению реформ.

В сфере гражданских свобод, политическое давление и нападения на журналистов, как утверждается, угрожали свободе СМИ .

В то же время, в течение года правительство достигло прогресса в подготовке и внедрении нескольких реформ, включая реформу здравоохранения и образования, а также в сфере расширения власти местных администраций.

При этом усилия, направленные на борьбу с распространением коррупции приостановились, когда НАБУ столкнулось с политическим вмешательством, а глава антикоррупционного комитета парламента был снят с должности.

Неправительственные организации столкнулись с новыми требованиями по раскрытию информации, а антикоррупционный суд так и не был создан к концу 2017 года.

Отмечается, что коррупция остается серьезной проблемой, и не смотря на давление гражданского общества, политическая воля к борьбе с ней остается недостаточной.

В Отчете также говорится о санкциях, которые ввела Украина в отношении популярных роSSийских соцсетей и интернет-ресурсов. Власть, как отмечается, продолжает подвергать цензуре некоторые роSSийские СМИ и запрещать отдельным роSSийским журналистам въезд в Украину.