Правозащитники из Freedom House назвали Украину «частично свободной» страной
Международная правозащитная организация Freedom House в своем отчете Свобода в мире 2018 отнесла Украину к категории частично свободных стран.
Об этом
По данным отчета, Украина получила три из семи баллов в рейтинге свободы (самый худший показатель – 7 баллов).
Отмечается, что Украина продолжает восстанавливаться после разлада, вызванного бегством экс-президента Виктора Януковича в 2014 году, а также кризиса, связанного с оккупацией Крыма РФ и поддержкой ею сепаратистов на Донбассе.
Неспособность власти бороться с коррупцией на высших уровнях уменьшила популярность правительства и повлияла на определенные усилия по проведению реформ.
В сфере гражданских свобод, политическое давление и нападения на журналистов, как утверждается, угрожали свободе СМИ.
В то же время, в течение года правительство достигло прогресса в подготовке и внедрении нескольких реформ, включая реформу здравоохранения и образования, а также в сфере расширения власти местных администраций.
При этом усилия, направленные на борьбу с распространением коррупции приостановились, когда НАБУ столкнулось с политическим вмешательством, а глава антикоррупционного комитета парламента был снят с должности.
Неправительственные организации столкнулись с новыми требованиями по раскрытию информации, а антикоррупционный суд так и не был создан к концу 2017 года.
Отмечается, что коррупция остается серьезной проблемой, и не смотря на давление гражданского общества, политическая воля к борьбе с ней остается недостаточной.
В Отчете также говорится о санкциях, которые ввела Украина в отношении популярных роSSийских соцсетей и интернет-ресурсов. Власть, как отмечается, продолжает подвергать цензуре некоторые роSSийские СМИ и запрещать отдельным роSSийским журналистам въезд в Украину.
Указывается, что выводы организации в отношении Украины не касаются оккупированного Россией Крыма, который рассматривается отдельно.
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