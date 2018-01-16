Дело Краснова ушло в суд

Подготовительное заседание назначено на 26 января.

Дело Краснова ушло в суд
Фото: facebook/Василь Мамелін

Генеральная прокуратура 10 января передала в суд обвинительный акт против Станислава Краснова и его жены Оксаны Красновой (Шелест). Об этом говорится на сайте Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Краснов обвиняется по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 (госизмена), ч.1 ст.14, п.п.1, 5, 6, 11, 12 ч.2, ст.115 (покушение на убийство), ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 (покушение на теракт), ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием). Ее жену будут судить только по 263-й статье.

Подготовительное судебное заседание назначено на 26 января. Дело будет слушать коллегия судей Бориспольского горрайонного суда во главе с Юрием Кабанячим.

Напомним, что главу гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова вместе с Оксаной Шелест задержали 28 февраля 2017 года. По версии СБУ, Краснов был завербован Россией и планировал устроить взрывы возле госорганов. Представитель СБУ Александр Ткачук говорил, что Краснов был задержан после закладки в тайник 42 килограмма взрывчатки. СБУ обнародовала аудиозапись переговоров Краснова с неким мужчиной, который, как утверждает спецслужба, является его роSSийским куратором.


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