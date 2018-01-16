Дело Краснова ушло в суд

Подготовительное заседание назначено на 26 января.

Фото: facebook/Василь Мамелін

Генеральная прокуратура 10 января передала в суд обвинительный акт против Станислава Краснова и его жены Оксаны Красновой (Шелест). Об этом говорится на сайте Бориспольского горрайонного суда Киевской области.

Краснов обвиняется по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 (госизмена), ч.1 ст.14, п.п.1, 5, 6, 11, 12 ч.2, ст.115 (покушение на убийство), ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 (покушение на теракт), ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием). Ее жену будут судить только по 263-й статье.

Подготовительное судебное заседание назначено на 26 января. Дело будет слушать коллегия судей Бориспольского горрайонного суда во главе с Юрием Кабанячим.