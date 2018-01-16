МИД выразил протест в связи с этапированием шести крымчан в РоSSию

Фигурантов "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" вывезли в Ростов.

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Министерство иностранных дел выразило протест против незаконного перемещения шести граждан Украины из аннексированного Крыма в РоSSию.

МИД выражает решительный протест в связи с незаконным перемещением в РоSSию граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, задержанных на территории аннексированного Крыма по сфабрикованным обвинениям в террористической деятельности, сообщается на сайте министерства.

"В соответствии с нормами международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта. Совершение государством-оккупантом таких противоправных действий влечет за собой его международно-правовую ответственность", - говорится в сообщении.

МИД требует от роSSийской стороны прекратить практику незаконных перемещений украинских граждан с временно оккупированной территории Крыма в РоSSию и немедленно вернуть их на территорию Украины.

Все эти люди - фигуранты "ялтинского дела Хизб ут-Тахрир" (организация, запрещенная в РоSSии и аннексированному ею Крыму). Арсен Джеппаров и Рефат Алимов находятся под стражей после того, как их арестовали в Краснокаменке 18 апреля 2016 года. Первых четырех обвиняемых этого "дела" арестовали 11 февраля 2016 года. Среди них – член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку, алуштинец Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Инвер Бекиров, которые работали строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

"Ялтинское дело Хизб ут-Тахрир" рассматривает Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Ранее роSSийский военный суд рассматривал это дело на выездных заседаниях в Симферополе, однако позже арестованных крымчан этапировали в Ростов-на-Дону.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в РоSSии. Верховный суд РоSSии запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".