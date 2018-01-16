Данилюк на ближайшем заседании Кабмина потребует уволить Насирова

Министр выразил уверенность на быстрые изменения в ГФС.

Данилюк на ближайшем заседании Кабмина потребует уволить Насирова
Фото: Сергей Нужненко

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что на ближайшем заседании правительства, которое состоится уже завтра, 17 января, потребует уволить главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом министр написал в фейсбуке, комментируя решение Кабмина отменить прошлогодние постановления о реформировании и реорганизации налоговых и таможенных органов.

"Те, кто надеялся, что решение Кабмина - это конец реформе, поспешили радоваться. Я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, во время которой он заверил в поддержке реформы ГФС. Премьер хорошо понимает важность этих изменений для страны, ее экономики и людей. Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС", - сообщил Александр Данилюк.

Министр финансов отметил, что отмененная концепция реформы службы предусматривала уменьшение полномочий руководителей областных ГФС и именно там сейчас блокируют изменения.

"Почему это важно? Сейчас существуют квоты, предусматривающие распределение должностей в региональных таможнях и налоговых между сферами влияния. Контролируя региональные органы ГФС, местные "князьки" и их друзья в Киеве наживаются на бизнесе, откатах, контрабанде и фактически тормозят экономическое развитие нашей страны. И именно эти группы интересов сейчас пытаются помешать изменениям. На этот раз не хватило смелости разорвать эти связи и реализовать изменения", - добавил Данилюк.

Данилюк подчеркнул, что Насиров одним из первых обрадовался отмене реформы. "Вылез из-под одеяла и начал радостно комментировать", - съязвил Данилюк.

Он считает недопустимым, что человек, который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ГФС уже почти год с момента отстранения. "В то же время уволить Насирова может только Кабмин. Минфин уже давно обратился в Кабмин касательно увольнения Романа Насирова, но соответствующего решения не было. Поэтому в эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства", - добавил министр.

Напомним, что Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК). Несмотря на это он формально остается главой ГФС.


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