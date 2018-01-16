Верховная Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов на неподконтрольную территорию.

Об этом сообщают СМИ .

По информации, за соответствующую правку в законопроект о реинтеграции Донбасса не хватило голосов в ходе сегодняшнего заседания.

Комитет эту поправку ранее отклонил. Голосование по ней провалилось и в зале.

Напомним, ранее сообщалось, во вторник, 16 января, Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» относительно признания РоSSии страной-агрессором.