Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов
Верховная Рада отказалась включать в закон о Донбассе пропуск гуманитарных грузов на неподконтрольную территорию.
Об этом сообщают СМИ.
По информации, за соответствующую правку в законопроект о реинтеграции Донбасса не хватило голосов в ходе сегодняшнего заседания.
Комитет эту поправку ранее отклонил. Голосование по ней провалилось и в зале.
Напомним, ранее сообщалось, во вторник, 16 января, Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» относительно признания РоSSии страной-агрессором.
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