Парламент Греции утвердил пакет жестких реформ на фоне многотысячных демонстраций

Ципрас заявил, что пакет реформ оставит страну "всего за один шаг до завершения кризиса".

Парламент Греции утвердил пакет жестких реформ на фоне многотысячных демонстраций
Алексис Ципрас

Парламент Греции на фоне многотысячных акций протеста в Афинах и Салониках утвердил пакет жестких реформ.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По мнению правительства Греции, соответствующий пакет приведет к значительному сокращению расходов и реформ, которые страна должна осуществить до окончания в августе международной программы оказания помощи, отмечает издание.

Закон о мерах жесткой экономии на 1500 страниц включает требования международных кредиторов Греции об ускорении аукционов по продаже имущества обанкротившихся владельцев и изменении трудового законодательства, которое усложнит профсоюзам объявление забастовок.

Отмечается, что за пакет проголосовали 154 из 300 депутатов. Против всех положений пакета высказался 141 депутат от оппозиции.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил депутатам, что принятие пакета реформ оставит страну "всего за один шаг до завершения кризиса". Он также отверг заявления оппозиции о том, что новое законодательство запретит право на забастовку. "Право на забастовку - это священное завоевание рабочего класса. Его не отбирают, и это правительство не поставит его под угрозу", - сказал он.

15 января, в день голосования, в парламенте в Афинах и Салониках около 20 тысяч человек вышли на протест против пакета жестких реформ. Для разгона демонстрантов, которые бросали в полицию камни, правоохранители использовали перечный газ. Некоторые демонстранты также распыляли в сторону полиции красную краску. Кроме этого, в Афинах в понедельник прошла масштабная забастовка работников общественного транспорта.


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