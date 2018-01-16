В украинских законах термин "инвалид" заменили на "лицо с инвалидностью"

Украина привела законодательство в соответствие с нормами конвенции ООН.

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Президент Петр Порошенко подписал закон, который исключает из законодательства термин "инвалид". Этим документом внесены изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены словами "человек с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "человек с инвалидностью вследствие войны".

О подписании закона сообщается на сайте главы государства.