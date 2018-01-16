Крымчанина Балуха повторно приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии-поселении

Его признали виновным в незаконном хранении боеприпасов.

Крымчанина Балуха повторно приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии-поселении
Владимир Балух

Подконтрольный РоSSии Раздольненский районный суд Крыма во вторник, 16 января, приговорил крымского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

Об этом пишет "Крым.Реалии".

В конце августа прошлого года его уже приговаривали к трем годам и семи месяцам колонии по обвинению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 1 статьи 222 и часть 1 222.1 УК). По версии следствия, на чердаке он хранил патроны и тротиловые шашки. В начале октября Верховный суд Крыма отменил этот приговор, и дело рассматривали заново. Также активиста обвиняют в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания (статья 321 УК).

Балух как активный сторонник украинских властей и Евромайдана, вывешивал на своем доме табличку с надписью "Улица Героев Небесной сотни, 18" и украинский флаг. После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая "обнаружение" у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку.


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