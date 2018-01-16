После анализа отчетов партий НАПК составило 264 протокола
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 2017 году составило 264 протокола об административных правонарушениях по результатам анализа отчетов политических партий о доходах и расходах.
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"По результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в течение прошлого года НАПК составило 264 протокола об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
В частности, 170 протоколов составлено за правонарушение, предусмотренное ст. 212-21 КУоАП (нарушение порядка представления отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера и финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда).
86 протоколов – по ст. 212-15 КУоАП (нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии), 8 протоколов – за непредоставление информации, документов, а также нарушение сроков их предоставления (ст. 188-46 КУоАП).
"Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансовогохарактера политические партии обязаны представить в НАПК не позднее, чем на сороковой день после окончания отчетного квартала", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 депутатов Волновахского райсовета Донецкой области.
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