Дело Штепы снова передали в другой суд

Дело экс-мэра Славянска будет слушаться заново в четвертый раз.

Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Апелляционный суд Харьковской области решил направить уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в Октябрьский районный суд города.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местную прокуратуру.

"Апелляционный суд решил, что уголовное производство в отношении Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд. Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум 5 дней назначат первое заседание", - сообщили в пресс-службе.

Это будет уже пятое начало рассмотрения дела Штепы.

Напомним, 11 января две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска, т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей.

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в в Коминтерновском райсуде города.

Затем дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.