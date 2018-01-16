Дело Штепы снова передали в другой суд

Дело экс-мэра Славянска будет слушаться заново в четвертый раз.

Дело Штепы снова передали в другой суд
Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Апелляционный суд Харьковской области решил направить уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы в Октябрьский районный суд города.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на местную прокуратуру.

"Апелляционный суд решил, что уголовное производство в отношении Нели Штепы будет рассматривать Октябрьский районный суд. Скорее всего, завтра производство попадет в суд и в течение максимум 5 дней назначат первое заседание", - сообщили в пресс-службе.

Это будет уже пятое начало рассмотрения дела Штепы.

Напомним, 11 января две коллегии судей Ленинского райсуда Харькова заявили о самоотводе.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Штепе, совершались на территории Славянска, т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живут в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела.

4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей.

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в в Коминтерновском райсуде города.

Затем дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ и Генпрокуратура снова пришли с обыском в "Укргаздобычу"СБУ и Генпрокуратура снова пришли с обыском в "Укргаздобычу"
Против антикоррупционера Шабунина возобновили делоПротив антикоррупционера Шабунина возобновили дело
Дело четверых бывших "беркутовцев" о нападении на Автомайдан передали в судДело четверых бывших "беркутовцев" о нападении на Автомайдан передали в суд
Две коллегии судей по делу Штепы заявили самоотвод (обновлено)Две коллегии судей по делу Штепы заявили самоотвод (обновлено)
Апелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителейАпелляцию по мере пресечения Саакашвили снова отложили из-за неявки поручителей
Суд закрыл дело против нардепа Антонищака за вождение в пьяном видеСуд закрыл дело против нардепа Антонищака за вождение в пьяном виде
Дело сына Авакова: стало известно, кому суд объявил первый приговорДело сына Авакова: стало известно, кому суд объявил первый приговор
Над Украиной снова зафиксирован полет беспилотника СШАНад Украиной снова зафиксирован полет беспилотника США
Енин: дело Януковича может пойти на новое рассмотрениеЕнин: дело Януковича может пойти на новое рассмотрение
СБУ снова вызвала Саакашвили на допросСБУ снова вызвала Саакашвили на допрос
Последние новости
Подгружаем последние новости