Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР

Пока неизвестно, что именно привело к ложной тревоге.

Фото: rbc.ru

Японский телеканал NHK по ошибке сообщил о запуске баллистической ракеты КНДР .

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Кроме того, по данным ТАСС, телеканал сообщил о срабатывании правительственной системы экстренного оповещения населения J-Alert, призывающей к экстренной эвакуации.

Соответствующее сообщение появилось на сайте NHK. Трансляции оповещения в прямом эфире не было. Уже через несколько минут телеканал исправил свою оплошность.

"Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK было ошибочным. Мы приносим свои извинения", - отметил телеканал.

Как отмечает Рейтер, пока неизвестно, что именно привело к ложной тревоге.