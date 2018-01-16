Японский телеканал по ошибке сообщил о пуске ракеты КНДР
Пока неизвестно, что именно привело к ложной тревоге.
Японский телеканал NHK по ошибке сообщил о запуске баллистической ракеты КНДР.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Кроме того, по данным ТАСС, телеканал сообщил о срабатывании правительственной системы экстренного оповещения населения J-Alert, призывающей к экстренной эвакуации.
Соответствующее сообщение появилось на сайте NHK. Трансляции оповещения в прямом эфире не было. Уже через несколько минут телеканал исправил свою оплошность.
"Сообщение о том, что система J-Alert сработала из-за запуска ракеты в Северной Корее, распространенное на сайте и в приложении NHK было ошибочным. Мы приносим свои извинения", - отметил телеканал.
Как отмечает Рейтер, пока неизвестно, что именно привело к ложной тревоге.
Напомним, что 13 января жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке. Новость вызвала панику у местных жителей. Впоследствии выяснилось, что сотрудник Агентства по чрезвычайным ситуациям нажал не ту кнопку.
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