РоSSия начала учения с применением средств ПВО С-300 в Ростовской области

Отмечается, что военные отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп.

РоSSия начала учения с применением средств ПВО С-300 в Ростовской области
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Фото: na.mil.gov.ua

В Ростовской области РоSSии начались тактические учения с применением средств противовоздушной обороны (ПВО) С-300 ПМ1.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает "Интерфакс".

"На территории Ростовской области начались тактические учения с подразделениями зенитных ракетных войск 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. По сигналу учебной тревоги расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМ1 совершили в назначенный район марш, в ходе которого военнослужащие отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодоление зараженных участков местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в назначенном районе боевые расчеты ЗРК выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. Кроме того, механики-водители пусковых установок закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования на ограниченном пространстве.

"В ходе учения подразделениям ПВО также предстоит отработать комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций. Боевые расчеты комплексов С-300ПМ1 обнаружат цели на значительном удалении и уничтожат их, выполнив электронные пуски", - сообщил Астафьев.

Всего к плановому тактическому учению привлечено более 30 единиц военной и специальной техники.

Напомним, ранее в аннексированном Крыму развернули второй дивизион роSSийских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".


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