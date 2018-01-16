Михалков, Шепелев, Баста и Митя Фомин попали в "черный список" Минкультуры

Их признали потенциальной угрозой национальной безопасности.

Михалков, Шепелев, Баста и Митя Фомин попали в "черный список" Минкультуры
Никита Михалков
Фото: uznayvse.ru

РоSSийский режиссер Никита Михалков, известный ведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев и роSSийские певцы Митя Фомин (Дмитрий Фомин) и Баста (Василий Вакуленко) внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом говорится в приказе Министерства культуры №55 от 15 января.

Иностранцы попали в "черный список" по представлению Службы безопасности Украины.

Сейчас в этом списке 118 человек. Последний раз он расширялся 28 ноября 2017 года, когда в перечень попал актер из сериала "Сваты" Федор Добронравов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стало известно, какие ракеты США дадут ВСУСтало известно, какие ракеты США дадут ВСУ
Черновецкий бежал из ГрузииЧерновецкий бежал из Грузии
Представители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в КиевеПредставители азербайджанской общины митингуют под зданием МВД в Киеве
Жительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий разЖительница Днепра, напавшая с молотком на бойца АТО в опере, задержана третий раз
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
Блок рекламы


Похожие новости
Янукович, Азаров и Поклонская попали в список друзей фюрера РФ в новых санкциях СШАЯнукович, Азаров и Поклонская попали в список друзей фюрера РФ в новых санкциях США
В «список друзей Путина» попали Шредер, Берлускони, Медведчук и КиссинджерВ «список друзей Путина» попали Шредер, Берлускони, Медведчук и Киссинджер
УПЦ МП судится с МинкультурыУПЦ МП судится с Минкультуры
В управлении Минкультуры, отвечающем за культурное наследие, нет ни одного архитектораВ управлении Минкультуры, отвечающем за культурное наследие, нет ни одного архитектора
В Нигере попали под обстрел американские военныеВ Нигере попали под обстрел американские военные
Жилые кварталы Зайцево и Гранитного попали под обстрел 22 сентябряЖилые кварталы Зайцево и Гранитного попали под обстрел 22 сентября
Минкультуры внесло 27 человек в перечень лиц, угрожающих нацбезопасностиМинкультуры внесло 27 человек в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности
Призывом о предоставлении нам летального оружия США мы попали в цель, – ЖдановПризывом о предоставлении нам летального оружия США мы попали в цель, – Жданов
Минкультуры рассчитывает на 5 млрд грн в проекте госбюджета-2018 – первый замминистраМинкультуры рассчитывает на 5 млрд грн в проекте госбюджета-2018 – первый замминистра
Жилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиковЖилые кварталы Марьинки снова попали под обстрел боевиков
Последние новости
Подгружаем последние новости