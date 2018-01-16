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Михалков, Шепелев, Баста и Митя Фомин попали в "черный список" Минкультуры Их признали потенциальной угрозой национальной безопасности. Никита Михалков Фото: uznayvse.ru РоSSийский режиссер Никита Михалков, известный ведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев и роSSийские певцы Митя Фомин (Дмитрий Фомин) и Баста (Василий Вакуленко) внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в приказе Министерства культуры №55 от 15 января. Иностранцы попали в "черный список" по представлению Службы безопасности Украины. Сейчас в этом списке 118 человек. Последний раз он расширялся 28 ноября 2017 года, когда в перечень попал актер из сериала "Сваты" Федор Добронравов.

LB.ua

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