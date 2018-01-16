КНДР отправит на Олимпиаду в Пхенчхане 140 музыкантов
Оркестр выступит в Сеуле и в Канныне, недалеко от Пхенчхана, где пройдут Игры.
Правительство Северной Кореи согласилось отправить оркестр из 140 музыкантов для выступления во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства Южной Кореии.
Соглашение о выступлении северокорейского оркестра было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в селе Панмунджом. Оркестр выступит в Сеуле и в Канныне, недалеко от Пхенчхана, где пройдут Игры, говорится в заявлении Министерства Южной Кореи по делам объединения.
Напомним, что на прошлой неделе КНДР сообщила о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Накануне, 15 января, КНДР и Республика Корея начали переговоры об отправке группы северокорейских артистов на Олимпиаду. Изначально планировалось, что в этот день стороны обсудят состав делегации, маршруты передвижений и расписание выступлений.
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