КНДР отправит на Олимпиаду в Пхенчхане 140 музыкантов

Оркестр выступит в Сеуле и в Канныне, недалеко от Пхенчхана, где пройдут Игры.

КНДР отправит на Олимпиаду в Пхенчхане 140 музыкантов
Фото: businessinsider.com

Правительство Северной Кореи согласилось отправить оркестр из 140 музыкантов для выступления во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в феврале.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление правительства Южной Кореии.

Соглашение о выступлении северокорейского оркестра было достигнуто во время переговоров в демилитаризованной зоне в селе Панмунджом. Оркестр выступит в Сеуле и в Канныне, недалеко от Пхенчхана, где пройдут Игры, говорится в заявлении Министерства Южной Кореи по делам объединения.

Напомним, что на прошлой неделе КНДР сообщила о планах принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Накануне, 15 января, КНДР и Республика Корея начали переговоры об отправке группы северокорейских артистов на Олимпиаду. Изначально планировалось, что в этот день стороны обсудят состав делегации, маршруты передвижений и расписание выступлений.


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