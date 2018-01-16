Порошенко пытается обменять липецкую фабрику на "дочку" Сбербанка, - Лещенко

Сергей Лещенко

Президент Украины Петр Порошенко пытается обменять кондитерскую фабрику Roshen в роSSийском городе Липецке на дочернее предприятие «Сбербанка РоSSии» в Украине.

Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко в эфире «Большого вечера» на телеканале NEWSONE.

«Вы знаете, что у нас на территории Украины действует «Сбербанк», и от него пытается избавиться роSSийский «Сбербанк», поскольку здесь постоянно возникают проблемы с выводом прибыли», — рассказал парламентарий.

По его словам, Нацбанк «сказал отворот-поворот» желающим купить роSSийскую «дочку» «Сбербанка», так как «этот банк зарезервирован для президента».

«Там сейчас разыгрывают комбинацию, как через Хорошковского (украинский олигарх Валерий Хорошковский, — ред.) они будут разменивать Липецкую фабрику на роSSийский «Сбербанк» в Украине, потому что у роSSийского «Сбербанка» там хорошие залоги, заправки, нефтебазы и так далее», — проинформировал Лещенко.


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